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Beslistermijn verlengd voor appartementen Kerkstraat Loon op Zand
Vandaag om 09:48
De gemeente Loon op Zand heeft de beslistermijn voor de bouw van drie appartementen aan de Kerkstraat verlengd met zes weken.
Het gaat om de aanvraag voor het realiseren van drie zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte aan de Kerkstraat, tussen nummers 10 en 12. Het perceel is geregistreerd onder sectie E, nummer 6147.
Burgemeester en wethouders van Loon op Zand hebben dit besluit genomen vanwege een verlenging van de beslistermijn voor de omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0809Z2609268.
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