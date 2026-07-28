Nieuwe toezichthouders aangewezen in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft nieuwe toezichthouders aangewezen voor het team Omgeving & Veiligheid. Het besluit, dat per 1 juli 2026 met terugwerkende kracht in werking is getreden, vervangt het eerdere besluit uit 2024.

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Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Loon op Zand hebben dit besluit genomen om toezicht te houden op de naleving van verschillende wetten, zoals de Omgevingswet en de Wet op de kansspelen. De toezichthouders zijn onder meer werkzaam als domeinmanager, teamleider en buitengewoon opsporingsambtenaar.

Deze ambtenaren hebben de bevoegdheid om, indien nodig, woningen te betreden zonder toestemming van de bewoner. Dit is vastgelegd in artikel 18.7 van de Omgevingswet. Het besluit is op 20 juli 2026 ondertekend door de domeinmanager P. de Greef en wordt officieel het "Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2026" genoemd.