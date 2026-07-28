Renovatie aangevraagd voor De Pastorie in Liempde

In Liempde is een vergunning aangevraagd voor renovatiewerkzaamheden aan De Pastorie aan de Vendelstraat 2. De aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend en betreft een beschermd monument.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden aan het historische pand, dat als beschermd monument is aangemerkt. Dit betekent dat er speciale regels gelden voor de verbouwing.

Voor geïnteresseerden in de details van de aanvraag is het mogelijk om de documenten in te zien. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het telefoonnummer of e-mailadres dat beschikbaar is gesteld door de gemeente.