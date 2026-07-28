Bomenkap aangevraagd aan Parkweg in Boxtel

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het kappen van één beuk, twee eiken en twaalf sparren rondom een pand aan de Parkweg.

Gevonden voor jou

Op 24 juli 2026 is er een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van meerdere bomen aan de Parkweg 3 in Boxtel. Het gaat om één beuk, twee eiken en twaalf sparren die rondom het pand staan.

De aanvraag betreft een vergunning voor de activiteit "kappen". Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.