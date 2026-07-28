Nieuwbouw woning in Liempde aangevraagd

Een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in Liempde is aangevraagd. Het gaat om een perceel gelegen aan de Houtsnip, in het gebied Hamsestraat-Roderweg.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouw van de woning op perceel B3431 is op 24 juli 2026 ingediend. Het betreft een omgevingsplanactiviteit, een plan voor het bouwen van een woning. Liempde maakt deel uit van de gemeente Boxtel, waar deze ontwikkeling plaatsvindt.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning officieel is verleend.