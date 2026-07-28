Beuk bij Velderseweg in Liempde wordt gerooid door zwamaantasting

Een beuk aan de Velderseweg in Liempde heeft zwamaantasting en wordt daarom gerooid. De aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning is op 24 juli 2026 ingediend. Er is een herplantplan opgenomen in de vergunning.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 2026072400394. De vergunning betreft naast het kappen van de beuk ook werkzaamheden in het kader van het omgevingsplan. Deze maatregelen zijn noodzakelijk vanwege de aangetaste staat van de boom.

Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Na het verlenen van de vergunning kan dit wel. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.