Cameratoezicht tijdens kermissen Liempde en Boxtel 2026 ingesteld

De gemeente Boxtel heeft besloten om tijdens de kermissen van Liempde en Boxtel in augustus cameratoezicht in te stellen. Dit besluit is genomen om de veiligheid te waarborgen na eerdere incidenten.

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Van 1 tot en met 5 augustus vindt de kermis in Liempde plaats, gevolgd door de kermis in Boxtel van 14 tot en met 19 augustus. Beide evenementen krijgen te maken met cameratoezicht vanwege herhaalde openbare-ordeverstoringen in het verleden. Vooral jeugdoverlast speelde hierbij een rol.

De politie zal extra capaciteit inzetten, maar cameratoezicht biedt een aanvullend middel voor het handhaven van de orde. Het toezicht helpt om dreigende verstoringen vroegtijdig te signaleren en de politie snel in te zetten. Bezoekers van de kermissen hebben eerder aangegeven dat cameratoezicht hun gevoel van veiligheid vergroot.