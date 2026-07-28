Boxtel: Nieuwe overkappingen aangevraagd bij Schouwrooij 28

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van overkappingen bij Schouwrooij 28. De aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend voor het terrein rondom het bestaande bedrijfspand.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft een bouwactiviteit op het terrein van Schouwrooij 28 in Boxtel. Het gaat om de realisatie van overkappingen rondom het huidige bedrijfspand. Dit is geregistreerd onder nummer 2026072400226.

Inwoners kunnen de documenten inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Er kan nog geen bezwaar of zienswijze worden ingediend. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.