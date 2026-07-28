Aanvraag voor bloedtanks in Boxtel

In Boxtel is op 24 juli 2026 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee keer twee bloedtanks op het adres Boseind 10.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit bouwen en een technische bouwactiviteit. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026072400153.

Inwoners die meer informatie willen over deze aanvraag kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.