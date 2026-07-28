Navigatie overslaan
Ontdek

Aanvraag voor bloedtanks in Boxtel

Vandaag om 09:48

In Boxtel is op 24 juli 2026 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee keer twee bloedtanks op het adres Boseind 10.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit bouwen en een technische bouwactiviteit. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026072400153.

Inwoners die meer informatie willen over deze aanvraag kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.