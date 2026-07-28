Uitbreiding bedrijfshal in Boxtel aangevraagd

In Boxtel is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Van Salmstraat 70. Deze uitbreiding is bedoeld voor het plaatsen van een nieuwe machine.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 24 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op bouwactiviteiten en technische aanpassingen in het omgevingsplan. Het betreft een uitbreidingsproject dat de werking van de bedrijfshal moet verbeteren.

Belangstellenden kunnen de documenten inzien door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.