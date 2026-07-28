Helmond wijzigt mandaat voor Jeugdregio Een 10

De gemeente Helmond heeft het mandaatbesluit voor Jeugdregio Een 10 aangepast. Dit besluit werd op 7 juli 2026 vastgesteld. De wijzigingen betreffen de uitbreiding van mandaten en volmachten binnen de jeugdzorg. Het besluit treedt in werking na officiële bekendmaking.

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De aanpassingen in het mandaatbesluit van de Jeugdregio Een 10 zijn bedoeld om de reikwijdte van de bestaande mandaten uit te breiden. Hierdoor zullen deze ook gelden voor taken die voortkomen uit nieuwe dienstverleningsovereenkomsten binnen de jeugdzorg. Dit betreft onder andere de inkoop van specialistische jeugdhulp en vervoer.

Bij de wijzigingen wordt de tekst in het mandaatbesluit aangepast en worden bepaalde bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. Bijlage 1 van het oorspronkelijke besluit komt te vervallen. De aanpassingen zijn gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van Helmond en de burgemeester.