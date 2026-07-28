Cameratoezicht Helmond uitgebreid in centrumgebied

Helmond heeft besloten om het cameratoezicht in het centrum uit te breiden. Vanaf 1 augustus 2026 worden extra straten in het centrumgebied onder toezicht geplaatst. Dit besluit blijft van kracht tot 1 augustus 2028 en vervangt het eerdere besluit uit 2026.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Helmond heeft, na overleg met de lokale driehoek, besloten tot deze uitbreiding. Het nieuwe besluit omvat onder andere de Kanaaldijk Noordoost, Veestraat, Marktstraat en diverse andere straten in het centrumgebied.

Het besluit is tijdelijk en treedt in werking op 1 augustus 2026. Het blijft van kracht tot 1 augustus 2028, waarna het automatisch vervalt. Het oude besluit uit 2026 wordt hiermee ingetrokken.