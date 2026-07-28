Melding voor grondgebruik bij windpark in Oss ontvangen

De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond

bij het windpark Elzenburg, De Geer. De melding dateert van 10 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding die burgemeester en wethouders van Oss hebben ontvangen. De melding betreft het gebruik van grond, wat betekent dat er grond of baggerslib wordt neergelegd of toegepast. Dit is van belang voor de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder het kenmerk DSO-2026071001499 en het zaaknummer Z/510731. Voor deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.