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Melding voor grondgebruik bij windpark in Oss ontvangen
Vandaag om 09:48
De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond
bij het windpark Elzenburg, De Geer. De melding dateert van 10 juli 2026.
Het gaat om een melding die burgemeester en wethouders van Oss hebben ontvangen. De melding betreft het gebruik van grond, wat betekent dat er grond of baggerslib wordt neergelegd of toegepast. Dit is van belang voor de bodem en het milieu.
De melding is geregistreerd onder het kenmerk DSO-2026071001499 en het zaaknummer Z/510731. Voor deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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