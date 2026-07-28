Mandaatbesluit sociaal domein Etten-Leur 2026 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft het Mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein 2026 goedgekeurd. Hiermee worden bepaalde bevoegdheden overgedragen aan Etten-Leur.

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De gemeenten Zundert en Etten-Leur hebben een overeenkomst gesloten om de dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren. Hierdoor krijgt het college van Etten-Leur mandaten om specifieke taken uit te voeren. Dit betreft onder meer werkzaamheden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het besluit is genomen op 12 mei 2026 en vervangt het eerdere mandaatbesluit uit 2020. Het bijbehorende mandaatregister is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. Het nieuwe besluit treedt in werking de dag na publicatie.