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Verbouwing woonhuis gepland in Heeze

Vandaag om 10:01

Op 23 juli heeft de gemeente Heeze een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een woonhuis aan de Burgemeester Serrarisstraat 54.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een verbouwing van het woonhuis op de Burgemeester Serrarisstraat 54 in Heeze. De plannen omvatten bouw- en technische activiteiten en zijn geregistreerd onder zaaknummer 507096.

Het gaat hierbij om een melding van ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet ter inzage beschikbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.

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