Onderzoek naar planten en dieren in Dongen en omgeving

In augustus start een grootschalig onderzoek naar flora en fauna in de bebouwde kom van Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Dit onderzoek duurt tot september 2027 en richt zich op beschermde planten en dieren.

Gevonden voor jou

Het onderzoek maakt deel uit van het opstellen van een Soortenmanagementplan. Dit plan brengt in kaart waar beschermde dieren zoals vleermuizen en vogels leven. De resultaten helpen de gemeenten om natuurvriendelijke maatregelen te treffen en maken het eenvoudiger om woningen te verduurzamen.

De onderzoeken worden uitgevoerd door medewerkers van ecologisch adviesbureau Ecoresult B.V. Zij zullen op de fiets de bebouwde kernen verkennen, herkenbaar aan hun oranje fluorescerende hesjes. Er wordt zowel overdag als 's avonds en 's nachts onderzoek gedaan, voornamelijk vanaf de openbare weg.

Uitgebreid onderzoek

De focus ligt op flora en fauna in en op gebouwen en in de openbare ruimte. Er wordt gekeken naar vleermuizen, vogels, planten en dieren in watergangen. Mochten er gegevens nodig zijn die niet vanaf de openbare weg verkregen kunnen worden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd om op privéterrein te komen.

Het onderzoek in Dongen, Loon op Zand en Waalwijk loopt van augustus 2026 tot en met september 2027. Gedurende deze periode zullen verschillende onderzoeken plaatsvinden, afhankelijk van het seizoen en de specifieke behoeften.