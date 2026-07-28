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Nieuw bedrijfspand komt aan Vlagheide in Schijndel

Vandaag om 10:03

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuw bedrijfspand aan de Vlagheide 6 B in Schijndel. Dit besluit is op 24 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het nieuwe bedrijfspand zal worden gerealiseerd op het adres Vlagheide 6 B in Schijndel. De aanvraag voor deze vergunning is geregistreerd onder het zaaknummer OW-2025-4837. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 24 juli 2026 verzonden.

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