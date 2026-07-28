Tilburg stimuleert sociale woningbouw met Project Vincentius

Tilburg heeft het Aanwijzingsbesluit DAEB Project Vincentius vastgesteld, waarmee ze de bouw van 31 sociale huurwoningen in Udenhout ondersteunt.

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De gemeente Tilburg heeft besloten om het Project Vincentius, dat voorziet in de bouw van 31 sociale huurwoningen, aan te wijzen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit besluit stelt Tilburg in staat financiële steun te bieden aan de betrokken onderneming, VOF Udenhout Vincentius, om de bouw te realiseren. De bouw start op 1 augustus 2026 en moet voor het einde van 2029 voltooid zijn.

De Nationale Maatschappij tot restaureren & herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. (BOEi) en Aannemingsbedrijf Nico de Bont zijn de drijvende krachten achter het project. De gemeente vindt het belangrijk dat er meer betaalbare woningen komen, gezien het huidige tekort aan woningen. Na de bouw zal de Stichting TBV de sociale woningen beheren, zodat ze minimaal twintig jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep.