Loonse Spinderspad niet langer openbaar in Tilburg

Het Loonse Spinderspad in Tilburg is per 20 oktober 2025 afgesloten voor openbaar verkeer. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten na een voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

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De gemeenteraad van Tilburg heeft tijdens een openbare vergadering op 20 oktober vorig jaar besloten om het Loonse Spinderspad af te sluiten voor openbaar verkeer. Dit besluit kwam na een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het pad is daardoor niet langer toegankelijk voor algemeen gebruik.

Het besluit is officieel vastgesteld en ondertekend door de griffier van de gemeente. Het Loonse Spinderspad bevindt zich in de omgeving van de ontsluitingsweg SpinderWind, tussen de Bos en Beemdweg en de N261. Er zijn geen details bekendgemaakt over de reden achter deze afsluiting.