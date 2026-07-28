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Aanvraag evenementenvergunning voor Blik op de Mert in Valkenswaard
Vandaag om 10:06
De gemeente Valkenswaard heeft op 24 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor Blik op de Mert.
De aanvraag betreft het evenement Blik op de Mert, gepland op 27 september 2026 op de locaties Eindhovenseweg en Markt in Valkenswaard. Het aanvraagnummer is 0000507151.
Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Er kan niet formeel op gereageerd worden en de plannen zijn niet in te zien.
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