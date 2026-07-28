Advertentie
VolkerRail meldt milieubelastende activiteit in Zevenbergen
Vandaag om 10:08
VolkerRail Nederland B.V. heeft op 15 mei 2026 een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit in Zevenbergen. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen op de locatie Touwslagerij 13.
De gemeente Moerdijk heeft de melding op 21 juli 2026 afgehandeld. VolkerRail Nederland B.V., een aannemersbedrijf in de spoorwegen, slaat gevaarlijke stoffen op in verpakking, anders dan organische peroxiden.
Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding is niet ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie