Melding milieubelastende activiteit in Roosendaal

European Distribution Centre Roosendaal heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit op hun locatie aan de Ionweg in Roosendaal. De melding betreft een stookinstallatie voor standaard brandstoffen.

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Op 1 juni 2026 heeft het European Distribution Centre Roosendaal (E.D.C.R) B.V. een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De activiteit vindt plaats op hun locatie aan de Ionweg 3 in Roosendaal. Het gaat om een kleine en middelgrote stookinstallatie die minder dan vijftig megawatt aan vermogen heeft.

Deze melding is afgehandeld op 23 juli 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00015481.