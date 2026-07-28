Vervanging van dak aangevraagd in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft op 24 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak aan de Polderstraat 19.

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De aanvraag voor de vervanging van het dak aan de Polderstraat in Veldhoven is geregistreerd onder het zaaknummer VHZ2026-01317. Hoewel de aanvraag niet ter inzage ligt, kan deze wel op verzoek worden ingezien. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas zodra er een beslissing over de aanvraag is genomen door de gemeente.