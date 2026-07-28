Uitbreiding dakkapel aangevraagd in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een dakkapel aan de Galgenberg 14. De aanvraag kwam binnen op 24 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op de locatie Galgenberg 14 in Veldhoven. Het doel is om de dakkapel op dit adres uit te breiden. Het bijbehorende zaaknummer is VHZ2026-01318.

Deze aanvraag is niet openbaar ter inzage, maar kan op verzoek worden bekeken. Voor inzage kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.