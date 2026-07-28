Omgevingsvergunning Liessel ingetrokken door gemeente

De gemeente Deurne heeft op 24 juli 2026 besloten om de omgevingsvergunning voor Hoogdonkseweg 6 in Liessel in te trekken. Dit betreft ook een milieu neutrale melding en een activiteitenbesluit.

Gevonden voor jou

De vergunning was geregistreerd onder nummer HZ-2025-0275 en er zijn geen bezwaren tegen het ontwerpbesluit ingediend. Het besluit gaat specifiek over milieukwesties op de genoemde locatie.

De bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Deurne voor meer informatie. Indien je direct betrokken bent, is er de mogelijkheid om binnen zes weken beroep aan te tekenen bij de Rechtbank Oost-Brabant.