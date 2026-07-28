Omgevingsvergunning dierenhouderij Deurne ingetrokken

De gemeente Deurne heeft op 24 juli 2026 besloten de omgevingsvergunning voor het houden van dieren aan de Griendtsveenseweg 10 in te trekken. Dit is onderdeel van een nieuw omgevingsplan.

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De intrekking van de vergunning betreft de milieuprocedures op het adres Griendtsveenseweg 10, onder zaaknummer HZ-2026-0593. De gemeente heeft dit besluit genomen als onderdeel van een breder omgevingsplan, waarbij de milieuaspecten van de locatie opnieuw worden bekeken.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen bezwaar indienen. De periode om bezwaar te maken is gestart op 25 juli 2026 en loopt zes weken. Het bezwaar moet gericht worden aan burgemeester en wethouders van Deurne, met vermelding van het zaaknummer.