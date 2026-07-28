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Toestemming Ezeltjesdag 6 september in Nuenen
Vandaag om 10:08
De Stichting Ezeltjesdag Nuenen-Eeneind heeft toestemming gekregen voor het organiseren van de jaarlijkse Ezeltjesdag op 6 september 2026. Dit evenement vindt plaats aan Mulakkers 23 in Nuenen.
De vergunning voor de Ezeltjesdag is op 21 juli 2026 verleend. Het evenement biedt bezoekers een kans om deel te nemen aan diverse activiteiten rondom het thema ezels. Het terrein aan de Mulakkers zal speciaal worden ingericht voor deze dag.
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