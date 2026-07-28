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Vlooienmarkt Nuenen krijgt groen licht voor 12 en 13 september
Vandaag om 10:08
Stichting Scouting Panta Rhei heeft toestemming gekregen om op 12 en 13 september 2026 een vlooienmarkt te organiseren aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen.
De gemeente Nuenen heeft de vergunning op 21 juli 2026 verleend. De vlooienmarkt, georganiseerd door Stichting Scouting Panta Rhei, biedt bezoekers de kans om tweedehands spullen te kopen en verkopen op de locatie aan Pastoorsmast 12.
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