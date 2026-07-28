Nazomer sessies met Björn van der Doelen in Nuenen gepland

Op 12 september 2026 zullen de Nazomer sessies met Björn van der Doelen plaatsvinden in de tuin van het Van Gogh kerkje in Nuenen. Stichting Nazomer Sessies Nuenen heeft hiervoor een vergunning aangevraagd.

Gevonden voor jou

De Nazomer sessies zijn gepland op zaterdag 12 september van half acht 's avonds tot elf uur 's avonds aan Papenvoort 2a in Nuenen. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Nazomer Sessies Nuenen en zal plaatsvinden in de tuin van het Van Gogh kerkje.