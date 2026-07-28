Auto slaat over de kop, telefoon van bestuurder belt zelf naar 112

Een auto is dinsdagochtend over de kop geslagen op de N2 bij knooppunt Leenderheide, bij Eindhoven. De telefoon van de bestuurder werd door de klap uit de auto geslingerd en lag verderop in de berm. Na een korte zoektocht werd de iPhone teruggevonden. Het toestel had het ongeluk automatisch gedetecteerd en belde zelf 112.

Het ongeluk gebeurde nadat twee auto's met elkaar in botsing kwamen. Vermoedelijk reed een van de bestuurders door rood. Brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk.

Hoewel er van de auto die over de kop sloeg weinig over is, kwam de bestuurder er zonder verwondingen van af. Hij werd uit voorzorg nagekeken in de ambulance. Ook de andere auto liep schade op.