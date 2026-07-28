Vergunning verleend voor KinderVakantieWeek in Helvoirt

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor de KinderVakantieWeek in de Van Beringenstraat te Helvoirt. Het evenement vindt plaats van 10 tot en met 14 augustus 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft de benodigde vergunning afgegeven voor de KinderVakantieWeek in Helvoirt. De vergunning werd op 23 juli 2026 verzonden. Het evenement zal plaatsvinden in de Van Beringenstraat, van 10 tot en met 14 augustus.