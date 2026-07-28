Sinds vanochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg, duurt bijna 2 weken

Prorail werkt sinds dinsdagochtend vroeg tot en met zaterdag 8 augustus tussen Breda en Tilburg aan het spoor. Er rijden daarom de komende twaalf dagen geen treinen op dat traject.

De NS zet stopbussen en snelbussen in om de treinen te vervangen. Reizigers moeten rekening houden met meer overstappen en langere reistijden. Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden vernieuwt ProRail verschillende onderdelen van het spoor. Zo worden onder meer spoorstaven en dwarsliggers vervangen. Het werk gaat dag en nacht door.