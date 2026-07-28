Navigatie overslaan
Ontdek

Sinds vanochtend geen treinen tussen Breda en Tilburg, duurt bijna 2 weken

Vandaag om 11:00
Geen treinen van en naar Eindhoven(archieffoto).
Geen treinen van en naar Eindhoven(archieffoto).

Prorail werkt sinds dinsdagochtend vroeg tot en met zaterdag 8 augustus tussen Breda en Tilburg aan het spoor. Er rijden daarom de komende twaalf dagen geen treinen op dat traject. 

Profielfoto van Juul ten Haaf
Geschreven door
Juul ten Haaf

De NS zet stopbussen en snelbussen in om de treinen te vervangen. Reizigers moeten rekening houden met meer overstappen en langere reistijden. 

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden vernieuwt ProRail verschillende onderdelen van het spoor. Zo worden onder meer spoorstaven en dwarsliggers vervangen. Het werk gaat dag en nacht door.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.