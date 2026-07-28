Omgevingsvergunning Gasunie in Zegge verleend

De gemeente Rucphen heeft een omgevingsvergunning verleend aan Gasunie Transport Services B.V. voor een milieubelastende activiteit in Zegge. De vergunning is noodzakelijk geworden door de invoering van de Omgevingswet. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Gasunie Transport Services B.V. heeft toestemming gekregen om vloeistoffen op te slaan in opslagtanks aan de Spoorstraat 16 in Zegge. Deze vergunning was nodig omdat de bestaande opslagtank vergunningplichtig is geworden door nieuwe regelgeving.

Het besluit, dat op 24 juli 2026 is verzonden, kan digitaal worden ingezien via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De aanvraag voor de vergunning werd op 19 december 2025 ingediend.