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Aangepaste openingstijden milieustraat Best vanwege hitte

Vandaag om 10:26 • Aangepast vandaag om 10:49

De milieustraat Best past de openingstijden aan vanwege de verwachte hitte.

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De komende dagen gelden er aangepaste openingstijden voor de milieustraat vanwege de verwachte hoge temperaturen. Deze maatregel is genomen om zowel medewerkers als bezoekers te beschermen tegen de hitte.

Aangepaste tijden
Op woensdag 29 juli is de milieustraat geopend van acht uur tot twaalf uur 's middags. Op donderdag 30 juli blijft de milieustraat gesloten, zoals gebruikelijk op donderdagen. Vrijdag 31 juli zijn de openingstijden van acht uur 's ochtends tot twee uur 's middags.

De aanpassingen zijn bedoeld om het werkklimaat voor medewerkers te verbeteren en bezoekers een veilige omgeving te bieden tijdens de hitte. Het is belangrijk om rekening te houden met deze aangepaste tijden bij het plannen van een bezoek aan de milieustraat.

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Gemeente Best

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