Blauwalg gevaar in wateren Helmond

Het warme zomerweer zorgt voor blauwalg in vijvers en sloten in Helmond. Waterschap Aa en Maas plaatst waarschuwingsborden op plekken waar blauwalg is ontdekt. Blauwalg is gevaarlijk voor mens en dier.

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In Helmond is er een verhoogd risico op blauwalg door warm en stilstaand water gecombineerd met veel zonlicht. Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die irritaties aan de huid en maag- en darmklachten veroorzaken bij mensen en dieren. Waarschuwingsborden worden geplaatst door Waterschap Aa en Maas op locaties waar blauwalg is gevonden.

Recreatiegebied Berkendonk

In recreatiegebied Berkendonk, een populaire plek voor zwemmers, wordt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden door de provincie. Op dit moment is er nog geen blauwalg aanwezig. Mocht dit veranderen, dan worden er direct waarschuwingsborden geplaatst en wordt de informatie bijgewerkt op de website Zwemwater.

Wat te vermijden

Het wordt afgeraden om in contact te komen met water uit vijvers, sloten en kanalen. Ook huisdieren moeten worden weggehouden van het water om te voorkomen dat ze erin zwemmen of ervan drinken. Bij klachten na contact met besmet water, zoals huidirritatie of maagklachten, wordt aangeraden contact op te nemen met een huisarts.

De situatie wordt continu gemonitord door Waterschap Aa en Maas. Indien nodig, worden er extra maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen.