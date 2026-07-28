Reuzenhooipoppen langs de A65 en tractoren voor boerenprotest

Automobilisten die maandagavond over de A65 bij Berkel-Enschot reden, konden ze bijna niet missen. Langs de snelweg verschenen twee reusachtige poppen van hooi met een omgekeerde Nederlandse vlag. De poppen zijn neergezet door boeren als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Een tiental tractoren en andere landbouwvoertuigen verzamelden zich maandagavond in een weiland langs de A65, ter hoogte van Berkel-Enschot. Daar bouwden de boeren de twee grote hooipoppen, meldt Omroep Tilburg . De omgekeerde Nederlandse vlag, die al langer symbool staat voor het boerenprotest, werd aan de poppen bevestigd.

Na de actie reden de boeren met hun tractoren nog een ronde door Berkel-Enschot en Udenhout. De hooipoppen zijn vanaf de A65 goed te zien.

Nieuwe stikstofplannen

Onder meer Agractie en Farmers Defence Force zitten achter de protesten. De organisaties willen dat landbouwminister Jaimi van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boeren hun bestaande vergunningen mogen behouden.

Vorige maand presenteerde het kabinet nieuwe stikstofplannen. Daarmee wil het de uitstoot van stikstof flink terugdringen om kwetsbare natuur te herstellen. Het doel is om de uitstoot in 2035 fors lager te hebben dan in 2019.

Nieuwe demonstraties

Volgens de actievoerders zijn de plannen desastreus voor veel boerenbedrijven. Agractie en Farmers Defence Force sluiten nieuwe demonstraties niet uit als het kabinet niets met hun oproep doet. Eerder riepen de organisaties al op tot een landelijke demonstratie op 14 augustus in Den Bosch. Ook op Prinsjesdag, 15 september, staan opnieuw protestacties op de planning.