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Netbeheerder Enexis krijgt miljoenenlening voor uitbreiding stroomnet

Vandaag om 11:35 • Aangepast vandaag om 12:01
Het hoofdkantoor van Enexis (foto: Hans Janssen).
Het hoofdkantoor van Enexis (foto: Hans Janssen).

Netbeheerder Enexis krijgt een lening van 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld is bedoeld voor de uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in Brabant, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. 

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

"De energietransitie vraagt om investeringen van een omvang en tempo die we niet eerder hebben gezien", zegt financieel directeur Marjanne van Ittersum van Enexis, dat het hoofdkantoor in Den Bosch heeft.

"Deze financiering ondersteunt onze investeringen in 2026 en versterkt de spreiding en flexibiliteit van onze financiering." Met het geld wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laagspanningskabels. 

Enexis voorziet drie miljoen huishoudens en bedrijven van stroom en gas. Het bedrijf kreeg al vaker financiering van de EIB. Dat is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa. De aandelen van de bank zijn in handen van de Europese lidstaten.

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