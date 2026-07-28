Verbouwingsplannen Oude Lind in Tilburg ingediend

Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Tilburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft de verbouwing van een woning en het plaatsen van dakkapellen aan de Oude Lind 32.

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De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00009617. Voor deze activiteiten is toestemming vereist om te mogen bouwen. De gemeente moet hierover uiterlijk 17 september 2026 een besluit nemen, al kan deze termijn verlengd worden.

Inwoners van Tilburg kunnen vragen stellen over de aanvraag via het telefoonnummer van de gemeente. Het is pas mogelijk om bezwaar te maken nadat er een officieel besluit is genomen over de vergunning.