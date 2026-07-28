Vergunningsaanvraag voor verbouwing woning in Biezenmortel

De gemeente Tilburg heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de verbouwing van een woning aan De Buunder 1 in Biezenmortel. Deze aanvraag is op 22 juli 2026 binnengekomen.

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De vergunningsaanvraag betreft bouwactiviteiten die zowel onder het omgevingsplan als technisch vallen. De gemeente Tilburg heeft tot 16 september 2026 om een besluit te nemen over deze aanvraag. Deze termijn kan echter worden opgeschort of verlengd, waardoor de beslissing later kan vallen.

Het doel van deze bekendmaking is om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Zodra er een besluit is genomen, zal de gemeente Tilburg dit openbaar maken.