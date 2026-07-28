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Containers in Halderberge worden eerder geleegd door hitte
Vandaag om 11:37 • Aangepast vandaag om 11:52
Saver begint woensdag 29 juli om zeven uur 's ochtends met het legen van containers vanwege de hitte in Halderberge.
Bewoners moeten ervoor zorgen dat hun containers voor zeven uur buiten staan. Saver heeft besloten de werkzaamheden eerder te starten vanwege de verwachte hoge temperaturen. Dit kan betekenen dat er in de vroege ochtend geluidsoverlast ontstaat door de werkzaamheden.
De reiniging van de containers begint ook eerder dan gebruikelijk. Ondanks deze aanpassingen blijft het Grondstoffencentrum gewoon op de normale tijden open voor bezoekers. De maatregelen zijn een reactie op de hoge temperaturen die worden verwacht op 29 juli.
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