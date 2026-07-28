Maashorst biedt hulp met bijzondere bijstand

De gemeente Maashorst biedt inwoners met een laag inkomen bijzondere bijstand om onvoorziene kosten te dekken. Deze regeling helpt bij het betalen van noodzakelijke uitgaven die niet konden worden voorzien of waarvoor niet kon worden gespaard.

Gevonden voor jou

Inwoners van Maashorst die moeite hebben om rond te komen, kunnen gebruikmaken van diverse regelingen. Een van deze regelingen is de bijzondere bijstand, die bedoeld is voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Deze bijstand is beschikbaar voor kosten die je echt moet maken en die onverwacht zijn, zoals hoge woonlasten, advocaatkosten, maaltijdvoorzieningen of kosten voor bewindvoering.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten de kosten noodzakelijk en onvoorzien zijn. De gemeente Maashorst wil met deze regeling inwoners ondersteunen die financieel in de knel komen door dergelijke uitgaven. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeente.

Meer hulp beschikbaar

Naast de bijzondere bijstand kunnen inwoners ook gebruikmaken van de VoorzieningenWijzer Maashorst. Deze tool geeft inzicht in andere gemeentelijke en landelijke regelingen, zoals toeslagen en kortingen op energie en zorgverzekeringen. Dit helpt inwoners om meer grip te krijgen op hun financiële situatie.

Voor meer informatie over de bijzondere bijstand of andere regelingen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Maashorst via e-mail. De gemeente staat klaar om mee te denken over de mogelijkheden.