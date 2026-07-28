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Brandweer redt paard uit sloot in Chaam
Vandaag om 12:03 • Aangepast vandaag om 12:37
De brandweer heeft dinsdagochtend een paard uit een sloot gered aan de Wildertstraat in Chaam. Het dier was in het water beland en kon er niet op eigen kracht uitkomen.
Voor de reddingsactie kwamen brandweerlieden uit Chaam, Breda en Waspik in actie. Het duurde twee uur om de viervoeter te redden.
Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat het paard weer veilig op vier benen. Het is niet bekend hoe het dier in de sloot terecht is gekomen.
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