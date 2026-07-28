Gratis subsidieadvies in Breda door Rolène Krijnen

Inwoners van Breda kunnen terecht bij subsidiecoach Rolène Krijnen voor gratis advies over subsidies en financieringen voor het verduurzamen van hun woning. Zij biedt deze service vooral aan inwoners van de wijk Biesdonk aan.

Gevonden voor jou

Rolène Krijnen helpt inwoners van Breda met vragen over subsidies, financieringen en andere regelingen voor het verduurzamen van hun woning. Ze richt zich momenteel vooral op de wijk Biesdonk, maar iedereen kan bij haar terecht. Of je nu al concrete plannen hebt of nog bezig bent met oriënteren, je kunt altijd een afspraak maken voor advies.

Advies op maat

Adviesgesprekken kunnen plaatsvinden in de bibliotheek of bij mensen thuis, afhankelijk van waar iemand zich het meest op zijn gemak voelt. Dit maakt het makkelijker om vragen te stellen. Voor wie liever naar de bibliotheek komt, is er een afgesloten spreekruimte beschikbaar.

Krijnen biedt ondersteuning bij het bekijken welke subsidies beschikbaar zijn, het verzamelen van de juiste documenten en het invullen van een subsidieaanvraag. Veel inwoners vinden het online aanvragen van subsidies lastig, en Krijnen begeleidt hen stap voor stap in het proces.

Laagdrempelig contact

Het is niet altijd nodig om meteen actie te ondernemen na het adviesgesprek. Soms is het al voldoende om erover na te denken. Krijnen houdt de drempel bewust laag, zodat mensen zich vrij voelen om contact op te nemen. Ze benadrukt dat geen enkele vraag te gek is.

Inwoners van Breda kunnen contact opnemen door langs te komen bij het inloopspreekuur op woensdag van tien tot twaalf uur in Bibliotheek Hoge Vucht. Er is ook de mogelijkheid om te bellen naar 14 076 of via het contactformulier op de website van Wolfslaar.