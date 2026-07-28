Aangepaste inzameltijden in Moerdijk vanwege hitte

De afvalinzameling en milieustraat in de gemeente Moerdijk hanteren aangepaste tijden van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 juli vanwege de verwachte hitte.

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Vanwege de voorspelde warmte zullen de afvalinzameling en milieustraat in de gemeente Moerdijk deze week aangepaste openingstijden hanteren. Vanaf woensdag 29 juli tot en met vrijdag 31 juli start de afvalinzameling eerder dan gebruikelijk.

Afvalinzameling start eerder

De inzameling van afval begint deze dagen al om zeven uur 's ochtends en duurt tot kwart voor vier 's middags. Het is belangrijk dat bewoners hun afvalcontainers op tijd buiten zetten, zodat Afvalservice Breda deze kan meenemen.

Milieustraat Klundert

Ook de milieustraat op de Fuutweg 4 in Klundert heeft aangepaste openingstijden. Van woensdag tot en met vrijdag is de milieustraat geopend van half acht 's ochtends tot half drie 's middags. Bezoekers moeten rekening houden met deze gewijzigde openingstijden als ze hun afval willen wegbrengen.