Namen Watersnoodramp-slachtoffers weer zichtbaar in Nieuw-Vossemeer

Op de R.K. begraafplaats in Nieuw-Vossemeer zijn de graven van slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 beter herkenbaar gemaakt. Naamplaatjes zorgen ervoor dat de namen van de slachtoffers weer goed leesbaar zijn.

Gevonden voor jou

De oorspronkelijke grafstenen op de begraafplaats in Nieuw-Vossemeer zijn na meer dan zeventig jaar sterk verweerd. Hierdoor waren de namen en opschriften nauwelijks meer zichtbaar. Omdat de stenen te kwetsbaar zijn voor restauratie, heeft de gemeente besloten om RVS-naamplaatjes bij de graven te plaatsen. Deze plaatjes zijn door vrijwilligers van het R.K. Parochiekerkhof aangebracht, waardoor de namen van de slachtoffers opnieuw te lezen zijn.

Initiatief van nabestaanden

De wens om de graven weer beter zichtbaar te maken kwam vanuit de nabestaanden van de Watersnoodramp-slachtoffers. Samen met de vrijwilligers van het R.K. Parochiekerkhof vroegen zij aandacht voor het behoud van de graven. Het zichtbaar maken van de namen draagt bij aan het levend houden van de herinnering aan de ramp, een belangrijk aspect van het project 'Samen Blijven(d) Herdenken'.

Vrijwilliger en nabestaande de heer Bosters heeft geholpen met het in kaart brengen van de slachtoffers die op de begraafplaats begraven liggen. Hij benadrukt het belang van herkenbare graven voor zowel de nabestaanden als de geschiedenis van het dorp.

Uitbreiding naar andere begraafplaatsen

De vrijwilligers van het R.K. Parochiekerkhof zullen ook naamplaatjes aanbrengen op de protestantse begraafplaats bij de Hervormde Kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer. Hier liggen vier slachtoffers van de Watersnoodramp begraven. Deze inspanningen zijn onderdeel van de voortdurende inzet om de geschiedenis van de ramp zichtbaar te houden.