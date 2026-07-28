Valscreening voor ouderen in Liempde op 8 september

Op dinsdag 8 september organiseert de gemeente Boxtel een valscreening voor ouderen in de Kloosterhof in Liempde. Tijdens de ochtend, van negen uur tot twaalf uur, kunnen 65-plussers hun valrisico laten testen.

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De valscreening in Liempde is een initiatief van de gemeente Boxtel in samenwerking met fysiopraktijken en BSB. Het doel is om het valrisico bij ouderen te identificeren en hen bewust te maken van mogelijke gevaren. Een fysiotherapeut brengt tijdens een sessie van ongeveer dertig minuten het valrisico in kaart en geeft persoonlijk advies.

Voor veel ouderen vormt een val een groot risico, en elke vijf minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. De screening helpt om deze risico's te verminderen door tijdige interventie en advies.

De gemeente benadrukt het belang van deelname aan deze screening, vooral voor ouderen die zich nog niet bewust zijn van hun valrisico. De Kloosterhof in Liempde biedt hiervoor de faciliteiten op de ochtend van 8 september.