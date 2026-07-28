Aangepaste tijden milieustraat Heusden vanwege hitte

De milieustraat in Heusden heeft aangepaste openingstijden op woensdag 29 juli vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het terrein kan flink warmer worden dan de buitentemperatuur, waardoor de openingstijden zijn aangepast.

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Het terrein van de milieustraat kan door de aanwezigheid van beton, asfalt en metalen containers aanzienlijk warmer worden. Deze materialen absorberen de warmte en stralen deze vervolgens uit, wat de gevoelstemperatuur flink kan verhogen.

Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen, opent de milieustraat op woensdag eerder dan normaal. De openingstijden zijn van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Op deze manier kunnen werkzaamheden zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de koelere uren van de dag.

Bezoekers worden aangemoedigd om hun afval binnen deze aangepaste tijden weg te brengen om blootstelling aan extreme hitte te minimaliseren. Dit zorgt ervoor dat zowel bezoekers als medewerkers comfortabeler en veiliger kunnen werken en verblijven op het terrein.