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Man aangehouden na inval van arrestatieteam in Tilburg
Vandaag om 14:02 • Aangepast vandaag om 14:32
Een zwaarbewapend arrestatieteam is dinsdagochtend een huis aan de Rossinistraat in Tilburg binnengevallen. Bij de actie is een man aangehouden.
Na de aanhouding heeft een speciaal onderzoeksteam het huis onderzocht. Waar de onderzoekers naar op zoek waren en wat de aanleiding voor de inval was, is niet bekend.
Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid maakt de inval deel uit van een lopend onderzoek. Daarom worden op korte termijn geen verdere mededelingen gedaan.
De inval vond rond dinsdagochtend rond elf uur plaats.
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