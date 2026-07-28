Zwaarbewapend arrestatieteam valt huis in Tilburg binnen: één aanhouding

Een zwaarbewapend arrestatieteam is dinsdagochtend een huis aan de Rossinistraat in Tilburg binnengevallen. Bij de actie is een iemand aangehouden.

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Na de aanhouding heeft een speciaal onderzoeksteam het huis onderzocht. Waar de onderzoekers naar op zoek waren en wat de aanleiding voor de inval was, is niet bekend.