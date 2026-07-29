Waar is Claire uit Breda? Familie zoekt reddende engel na ongeluk op Lombok

Een fijne familievakantie werd een traumatische reis vol angst en pijn, toen Thomas van Haren (29) bij een scooterongeluk een hersenbloeding en vijf botbreuken in zijn gezicht opliep. Zijn familie is nu op zoek naar Claire uit Breda, die meteen te hulp schoot. "Zij is zo belangrijk geweest", zegt vader Franklyn.

"Claire vertelde ons wat er was gebeurd", zegt Franklyn. "Ze dacht in eerste instantie dat Thomas de val niet had overleefd, maar hij kwam toch bij kennis. Ze heeft hem in de taxi meegenomen naar een kliniek, is daar bij hem gebleven en heeft geregeld dat de scooter terug bij de verhuurder kwam."

Onbekende vrouw In eerste instantie belde Thomas zelf zijn ouders, maar meer dan 'ik heb een ongeluk gehad' kon hij niet zeggen. Een onbekende vrouw nam het gesprek over. Het bleek Claire uit Breda te zijn. Zij zat in een taxi achter Thomas en zag het ongeluk gebeuren.

De Tilburgse Thomas was in september 2025 met zijn ouders Franklyn (61) en Neeltje (61) van Haren op het Indonesische eiland Lombok. Een prachtige vakantie, totdat Franklyn en Neeltje een onverwachts telefoontje kregen. Thomas was in zijn eentje een scooterritje gaan maken, maar had te hard en zonder helm door een bocht gereden. Die fout kwam hem duur te staan.

Hersenbloeding en botbreuken in gezicht

Franklyn en Neeltje gingen meteen naar hun zoon toe. Franklyn: "Hij lag daar met wonden op zijn hoofd, benen en hand. In die kliniek konden ze alleen eerste hulp bieden, dus we wisten nog niet wat er van binnen was gebeurd. Hij moest meteen naar het ziekenhuis."

Daar werd een MRI-scan gemaakt. Thomas bleek een hersenbloeding te hebben gehad. Vijf botten in zijn gezicht waren gebroken. Hij moest geopereerd worden. "Dat wilde hij absoluut niet in Indonesië laten doen. Na de operatie zou hij namelijk zes weken in het ziekenhuis moeten revalideren, dus dan zou het nog heel lang duren voordat hij weer naar huis zou mogen."

Als de hersenbloeding weg zou trekken en hij binnen twee weken geopereerd kon worden, mocht Thomas van de artsen naar Nederland. Na negen dagen in het ziekenhuis in Lombok mocht hij vliegen. Precies op de veertiende dag werd hij in Tilburg geopereerd.

Door het oog van de naald

Inmiddels gaat het goed met Thomas. Hij is sinds februari weer volledig aan het werk. Fysiek heeft hij niks aan het ongeluk over gehouden. Wel heeft het flinke impact gemaakt op het gezin.

"Het was een heel heftige periode", vertelt Franklyn. "Ik was bang om hem kwijt te raken. Hij is echt door het oog van de naald gekropen. Thomas zelf is er redelijk nuchter onder en ik heb het een plekje kunnen geven. Mijn vrouw heeft er echt een trauma aan over gehouden, daar is ze voor in therapie gegaan."

Op zoek naar Claire

Om de heftige periode af te sluiten, is er nog één ding heel belangrijk voor het gezin: Claire vinden. "Zij is zo belangrijk geweest. We hebben haar in de kliniek even gesproken, maar er moest van alles geregeld worden en het was heel hectisch, en toen was ze ineens uit beeld."

Franklyn weet dat Claire uit Breda komt, dat ze in september 2025 in haar eentje op Lombok was en dat ze graag verre reizen maakt om te windsurfen. Daarnaast hebben ze onderstaande foto. Hij, Neeltje en Thomas willen graag met haar in contact komen. "We zijn haar zo dankbaar, het knaagt dat we dat niet kunnen uiten."